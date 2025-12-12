Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:46

Россияне пожаловались на трудности при получении «шенгена» и въезде в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские туристы массово сообщают о трудностях при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Европейского союза, сообщает Telegram-канал Baza. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин.

В последнее время путешественники также фиксируют значительное увеличение времени рассмотрения документов. Некоторые страны ЕС требуют страховые полисы не от российских компаний. Отдельные путешественники сообщают о дополнительных запретах. Туристка Арина С. получила визу в Венгрию с перечнем стран, куда ей въезжать нельзя, среди которых Чехия, Эстония, Франция, Латвия, Литва и Дания.

Значительно расширился перечень документов, которые европейские консульства требуют предоставить российским заявителям: это полная история поездок, подтверждения бронирований, финансовые гарантии и медицинские полисы. Ужесточенные меры действуют в Литве, Латвии и Эстонии, куда россиянам почти полностью ограничен въезд, а также во Франции, Чехии, Германии и ряде других стран, где сократилось число мультивиз и усилился контроль за заявителями.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Эксперт прокомментировал решение Еврокомиссии о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.

