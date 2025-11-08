Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 11:31

Раскрыто влияние отмены многократных шенгенских виз на поездки в ЕС

РБК: россиянам придется оформлять шенгенскую визу для каждой страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия с 8 ноября ограничивает выдачу многократных шенгенских виз гражданам России, сообщил на брифинге официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт. По словам старшего партнера консалтинговой компании «Стрим» Елены Балашовой, на практике это означает, что россиянам придется получать новую визу для каждой поездки в страны Шенгенского соглашения, передает РБК.

Новые правила распространяются на всех граждан РФ независимо от цели их визита, включая туристические, деловые поездки и посещение собственной недвижимости. Тем не менее, европейский чиновник уточнил, что запрет не является полным и не затрагивает однократные разрешения на въезд, однако контроль за их выдачей будет усилен.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Эксперт прокомментировал решение Еврокомиссии о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.

шенгенские визы
россияне
поездки
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.