Раскрыто влияние отмены многократных шенгенских виз на поездки в ЕС

Еврокомиссия с 8 ноября ограничивает выдачу многократных шенгенских виз гражданам России, сообщил на брифинге официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт. По словам старшего партнера консалтинговой компании «Стрим» Елены Балашовой, на практике это означает, что россиянам придется получать новую визу для каждой поездки в страны Шенгенского соглашения, передает РБК.

Новые правила распространяются на всех граждан РФ независимо от цели их визита, включая туристические, деловые поездки и посещение собственной недвижимости. Тем не менее, европейский чиновник уточнил, что запрет не является полным и не затрагивает однократные разрешения на въезд, однако контроль за их выдачей будет усилен.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в интервью выразил уверенность, что ранее выданные шенгенские визы гражданам РФ не подлежат аннулированию. Эксперт прокомментировал решение Еврокомиссии о запрете на выдачу многократных въездных документов, отметив, что данная мера не окажет существенного влияния на объем туристического потока.