10 января 2026 в 17:23

Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте

В Москве охранник ударил ножом выпившего сотрудника магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве в торговом центре произошел конфликт, в результате которого сотрудник магазина получил ножевое ранение, пишет Telegram-канал «112». По одной из версий, работник супермаркета употребил алкоголь на рабочем месте и решил покинуть смену.

Это заметил охранник, который попытался остановить мужчину, после чего нанес ему ножевое ранение в область шеи. При этом сотрудники торгового центра озвучивают разные версии произошедшего. Одни утверждают, что раненым оказался не работник магазина, а сам охранник. Другие заявляют, что мужчина, употреблявший алкоголь, вообще не являлся сотрудником торговой точки.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования покушения на убийство в Екатеринбурге. По предварительной информации, на складе маркетплейса произошла драка между мигрантами и гражданами России. В ходе потасовки один из участников достал нож. В результате двое человек получили ранения.

До этого в селе Кызыл-Мажылак Республики Тыва во время новогодней дискотеки подросток зарезал бывшего 17-летнего одноклассника. Подозреваемого удалось задержать. Нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума.

ножи
ранения
магазины
Москва
