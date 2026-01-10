Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 16:59

Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»

Ушел из жизни участник программы «Голос. 60+» Андрей Забродский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Андрей Забродский, известный по участию в шоу «Голос. 60+», скончался 9 января, об этом сообщила его супруга на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти не была озвучена.

Церемония прощания с певцом пройдет 11 января с 15:00 до 16:00 в Новосибирском крематории, расположенном в поселке Восход. Посетителей попросили приносить только живые цветы.

В 2021 году Забродский выступил на шоу «Голос. 60+», где исполнил песню «Ты или я». Его выступление на слепых прослушиваниях привлекло внимание жюри, и он попал в команду Олега Газманова. Певец также сильно впечатлил артистку Лайму Вайкуле.

До того как стать известным, артист работал на различных должностях: был разнорабочим, летчиком гражданской авиации и начальником транспортного цеха. На момент участия в телешоу он уже более двух десятилетий находился на пенсии.

Ранее сообщалось, что казахстанский актер Мурат Бисенбин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт. Бисенбин снялся в десятках кинокартин и сериалов, широкую популярность и признание ему принесла роль в фильме «Рэкетир».

