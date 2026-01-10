Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 17:18

Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»

Священник РПЦ: покойные приходят во снах, чтобы напомнить помолиться за них

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сны, в которых появляются умершие родственники или друзья и зовут «с собой», не являются предвестниками беды, рассказал в беседе с M1.NEWS. священник Русской православной церкви. По его словам, такие сновидения служат напоминанием о необходимости вознести молитву за упокой души покойного.

Протоиерей обратил внимание на то, что связь между живыми и ушедшими сохраняется и после смерти. Он подчеркнул, что молитва помогает душе на пути и приносит утешение как тем, кто молится, так и тем, кто ушел.

Православным верующим рекомендуется обратиться к Господу с искренней молитвой, прося о душевном покое усопшего. Важно, чтобы она исходила от самого сердца и была наполнена подлинными чувствами, поскольку это может быть более значимым, чем соблюдение формальных ритуалов, таких как подача записок на сорокоуст или организация панихиды.

Ранее священник Дмитрий Рощин рассказал, что могила является местом для размышлений о вечности, предназначенное для близких, а не для поклонения. В христианской традиции она считается священным местом будущего воскресения, что объясняет особое почитание могил в православии.

