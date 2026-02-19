Умер близкий в Москве: пошаговая инструкция для всех ситуаций

Что делать, если умер близкий в Москве: инструкция для дома, больницы и улицы

Наша жизнь удивительна и полна событий, но порой в ней происходят и неприятные вещи, например уход в мир иной близких людей. Если они в возрасте или долго и тяжело болеют, то морально, возможно, мы готовы к малоприятному исходу, но в жизни этот исход всегда наступает в ненужный момент, заставая нас врасплох и выбивая из колеи. Мы поможем вам сохранить холодный разум и крепость духа, потому отбросьте эмоции хотя бы на время и изучите нашу инструкцию. Примите наши слова поддержки и узнайте, какой алгоритм действий надо совершить при смерти вашего близкого дома и что делать, если смерть родственника произошла за границей, а также что такое репатриация.

Смерть дома (при вас или вы пришли и обнаружили)

Когда в своей квартире в Москве умер человек и вы не знаете, что делать, то мы подскажем вам алгоритм действий: в первую очередь необходимо вызвать экстренные службы. Если вы обнаружили тело или смерть наступила при вас, не поддавайтесь панике и ничего не трогайте. Первый шаг в такой ситуации — это звонок по единому номеру 112 или 103.

Когда происходит смерть дома, то алгоритм действий подразумевает обязательное участие двух служб: медицинской и правоохранительной. Вам нужно вызвать бригаду скорой помощи для констатации факта смерти и сотрудников полиции для осмотра места происшествия. Это стандартная процедура: полицейский должен убедиться, что смерть не носит насильственный характер. Пока вы ждете специалистов, подготовьте документы: паспорт покойного, его медицинский полис и ваш паспорт.

После того как врачи выдадут справку о констатации смерти, а полиция составит протокол осмотра, наступит время для транспортировки. В столице этим занимается городская служба: после отъезда скорой и полиции она по вызову доставит тело в морг на специализированном транспорте, осуществив перевозку бесплатно. Важно помнить: муниципальная служба отвезет тело в морг, закрепленный за вашим районом. Если умер человек в Москве и вы решаете, что делать, то мы рекомендуем не пользоваться услугами сомнительных агентов, которые могут появиться у вашей двери без вызова.

Умер близкий в Москве: пошаговая инструкция для всех ситуаций Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смерть в больнице, хосписе, реабилитационном центре

Если трагедия произошла в стационаре, процедура немного упрощается для родственников. Когда зафиксирована смерть в больнице, то оформление документов начинается силами медицинского персонала. Дежурный врач или администратор отделения обязан известить близких по указанному в карте телефону. В этом случае тело сразу направляется в патологоанатомическое отделение (морг) при больнице.

Для родственников смерть в больнице и ее документальное оформление включает в себя посещение регистратуры морга на следующий день. Вам нужно будет забрать медицинское свидетельство о смерти. Можно ли доверить эти хлопоты друзьям? Да, закон это позволяет: оформить бумаги и забрать вещи может любой человек, имеющий на руках паспорт умершего и доверенность (в некоторых случаях достаточно быть указанным в истории болезни как доверенное лицо). Однако окончательное оформление смерти в больнице и получение гербового свидетельства в МФЦ лучше делать ближайшим родственникам.

Смерть на улице, в транспорте, общественном месте

Случаи, когда человек внезапно умирает в метро, парке или магазине, требуют особого внимания. Если кто-то умер на улице, то не всегда понятно, куда звонить, — и это становится главным вопросом для очевидцев и родственников. В Москве в таких ситуациях тело направляется в судебно-медицинский морг для установления точной причины смерти. Это обязательное правило: смерть вне дома или больницы всегда считается «подозрительной» до момента проведения экспертизы.

Если вы узнали, что ваш близкий умер на улице, и решаете, куда звонить, чтобы найти его, то здесь вас выручит справочная служба по регистрации несчастных случаев (БРНС). Телефон: +7 (495) 688-22-52. Там аккумулируется информация обо всех неопознанных телах и людях, доставленных в больницы без сознания. Когда знакомый или родственник умер на улице и вы уже знаете, куда звонить, то следующим шагом будет поездка в морг судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) с документами для опознания и получения заключения.

Если человек умер на ваших глазах на улице или в общественном транспорте, необходимо немедленно вызвать экстренные службы по единому номеру 112 или набрать 103 для вызова бригады скорой помощи.

Что делать, если умер близкий в Москве: инструкция для дома, больницы и улицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть за границей: как вернуть тело в Россию

Самый сложный технически и юридически сценарий — это кончина гражданина России за пределами родины. Если произошла смерть за границей, то репатриация (возвращение тела на родину) ложится на плечи родственников или страховой компании. Первым делом нужно связаться с консульством РФ в той стране, где это случилось. Консул поможет легализовать иностранное свидетельство о смерти: на него нужно поставить апостиль и сделать нотариальный перевод.

Понятие «репатриация» включает в себя подготовку тела («груз 200»), покупку цинкового гроба и оформление таможенных документов. Если у скончавшегося была расширенная медицинская страховка для туристов, то финансовые траты, связанные со смертью за границей, и дальнейшая репатриация могут быть оплачены страховщиком. В противном случае расходы могут быть очень высокими, и вам придется искать специализированное агентство, имеющее опыт в международных перевозках.

Оформление выплат и льгот на погребение в Москве

Государство оказывает помощь в организации похорон. На текущий момент пособие на погребение в Москве в 2026 году выплачивается в нескольких форматах: либо в виде прямой денежной выплаты, либо как предоставление услуг по гарантированному перечню (бесплатные похороны). Чтобы получить выплату, вам нужно обратиться в Социальный фонд России (СФР) или в МФЦ «Мои документы».

Для оформления в 2026 году материального пособия на погребение в Москве потребуются: гербовое свидетельство о смерти, справка по форме № 11 (выдается вместе со свидетельством о смерти) и ваш паспорт. Если умерший был официально трудоустроен, за выплатой обращаются к работодателю. Если был пенсионером — в СФР. Помните: обратиться за деньгами нужно не позднее шести месяцев со дня смерти.

Умер близкий в Москве: пошаговая инструкция для всех ситуаций Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краткий алгоритм действий: памятка

Подводя итог, закрепим последовательность шагов. Если в Москве умер человек и перед вами встал вопрос, что делать, запоминайте следующий порядок действий:

вызовите экстренные службы по номеру 112;

соберите документы (паспорта, полис, медицинскую карту при наличии);

получите справку от медиков и протокол от полиции;

дождитесь бесплатную перевозку в морг, вызвать ее надо после того, как свою работу завершат скорая и полиция: вызов перевозки контролируется городскими структурами;

на следующий день получите в морге медицинское свидетельство о смерти;

обменяйте его на гербовое свидетельство в любом МФЦ.

Применяя при внезапной смерти дома этот алгоритм действий, вы избежите ошибок и лишних трат. Если эмоции берут верх и вы чувствуете, что не справляетесь, вы всегда можете делегировать полномочия. В Москве работают официальные ритуальные агенты (ГБУ «Ритуал»), которые могут по доверенности собрать все справки, заказать место на кладбище или организовать кремацию.

Контакты муниципальных служб Москвы

Для получения достоверной информации и заказа государственных ритуальных услуг пользуйтесь официальными каналами:

Единая справочная служба ГБУ «Ритуал»: +7 (499) 610-00-00 (круглосуточно)

Справочная о госпитализации и смертности (БРНС): +7 (495) 688-22-52

Сайт муниципальной службы: ritual.mos.ru

Помните: в такой сложный момент важно доверять только официальным структурам. Это убережет вас от мошенников и позволит сосредоточиться на прощании с близким человеком. Мы надеемся, что эта инструкция поможет вам сохранить ясность ума и выполнить все необходимые формальности правильно.

Ранее мы рассказывали, как не стать фигурантом уголовного дела из-за снега.