08 октября 2025 в 14:30

Попал в больницу за границей: что делать туристу в экстренной ситуации?

Что делать при травме в отпуске — где найти помощь, если заболел за границей? Что делать при травме в отпуске — где найти помощь, если заболел за границей? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бархатный сезон в разгаре, и тысячи россиян летят отдыхать в жаркие страны. Большинство государств живет туризмом и радушно встречает гостей, но ситуация меняется, когда турист сталкивается с проблемами со здоровьем. Отравления, травмы, обострения хронических заболеваний из-за смены климата или часового пояса могут случиться с каждым.

Что делать при травме в отпуске: первые действия

Если вам стало плохо в чужой стране, главное — не паниковать. Первый шаг: достаньте страховой полис и позвоните по номеру, указанному на нем. Страховая компания обязана работать круглосуточно и предоставить русскоязычного оператора. Опишите симптомы максимально подробно — оператор подскажет, нужна ли скорая помощь или достаточно визита в клинику.

Второй шаг: сохраняйте все чеки и документы. Если вы вызвали такси до больницы, оплатили лекарства или услуги врача — все это компенсируется страховой при наличии подтверждающих бумаг. Сфотографируйте рецепты, медицинские заключения и квитанции.

Третий шаг: не подписывайте документы на иностранном языке, если не понимаете их содержание. Требуйте переводчика или свяжитесь со страховой компанией для консультации.

Если вы заболели за границей и попали в больницу

Оказавшись в медицинском учреждении, немедленно предъявите страховой полис и загранпаспорт. Сообщите врачам о хронических заболеваниях, аллергиях на лекарства. Если не владеете языком страны пребывания, используйте переводчик на телефоне или попросите персонал отеля помочь с коммуникацией.

Попал в больницу за границей: что делать туристу в экстренной ситуации? Попал в больницу за границей: что делать туристу в экстренной ситуации? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страховая компания координирует ваше лечение на расстоянии: согласовывает процедуры, контролирует расходы, при необходимости организует транспортировку на родину. Сохраняйте постоянную связь с оператором страховой — это ваш главный помощник!

Документы для путешествия в одиночку

Одиноким путешественникам критически важно иметь при себе: загранпаспорт, страховой полис, распечатанный список контактов экстренных служб страны пребывания, контакты посольства России, копию медицинской карты с описанием хронических заболеваний на английском языке, список принимаемых лекарств с международными названиями действующих веществ.

Установите на телефон приложения-переводчики, работающие офлайн, и приложение вашей страховой компании. Сохраните номер телефона консульства в быстрый набор. Разделите документы и деньги: часть храните в сейфе отеля, часть носите с собой.

Что делать при травме в отпуске самостоятельно: имейте базовую аптечку с обезболивающими, антисептиками, перевязочными материалами. При легком недомогании это поможет продержаться до получения квалифицированной помощи.

Помните: своевременное обращение к врачам и правильное взаимодействие со страховой компанией — залог быстрого решения проблем со здоровьем вдали от дома.

Ранее мы рассказывали, что делать в иной экстренной ситуации в отпуске: читайте инструкцию по спасению при встрече с акулой.

