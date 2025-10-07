Россиян не пускают в другие страны из-за дефекта в паспорте: что за ошибка

Десятки россиян не могут улететь за границу из-за дефекта в паспортах. Многих уже не пустили в Турцию, Арабские Эмираты, Таиланд и другие страны. Что не так с документами, кто в этом виноват, почему пассажиров разворачивают прямо на пограничном контроле, можно ли получить компенсацию за испорченный отдых — в материале NEWS.ru.

Почему россиян не пускают за границу

Россияне, которых не пускают в другие страны, получили загранпаспорта в начале сентября, пишет Telegram-канал SHOT. У многих из них в документе есть технический дефект — текст напечатан не строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а немного накладывается на них. По данным SHOT, подобные недочеты чаще всего встречаются в паспортах со сроком действия пять лет.

В результате из-за этого недочета пограничники других стран сочли паспорта бракованными и трудночитаемыми и отказали россиянам во въезде. Туристы потеряли деньги за оплаченные путевки.

Есть несколько случаев, когда путешественников все же впустили в страну, но проблемы начинались на ресепшен отелей: при сканировании документа персональные данные не считывались. В результате им приходилось вручную заполнять анкеты, чтобы избежать ошибок.

В МВД РФ утверждают, что в этом году к ним не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.

«Информация о технических дефектах в загранпаспортах, ставших причиной отказа россиянам пересечь границу РФ, не соответствует действительности», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Какие дефекты в паспорте самые критичные

Загранпаспорт является ключевым документом для пересечения границы, и любые его дефекты могут стать причиной отказа во въезде в другую страну, заявил NEWS.ru генеральный директор туристической компании, член Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

«Документ признается недействительным при наличии физических повреждений (разрывов страниц, потертостей, повреждений защитных элементов), технических дефектов (нечитаемости машиночитаемой зоны, наложения текста, деформации печати), а также при формальных основаниях (истечении срока действия, изменении данных владельца, утере)», — напомнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абасов подчеркнул, что особенно опасны технические дефекты, так как именно они могут привести к проблемам на границе, при заселении в отели — там используется автоматическое считывание данных.

«Правовые последствия недействительности паспорта включают запрет на выезд за границу, отказ в предоставлении консульских услуг и проблемы с въездом в другие страны», — отметил он.

Что туроператоры советуют россиянам с дефектами в паспорте

Большая часть проблем россиян с загранпаспортами объясняется невнимательностью, заявил турэксперт Дмитрий Арутюнов.

«Надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте. Отделения, которые выдают документы, понимают, что если вдруг в них ошибка, то им же и переделывать их заново», — подчеркнул Арутюнов.

Абасов тоже порекомендовал туристам тщательно проверять паспорта перед поездкой, и при обнаружении дефектов сразу же обращаться в МВД.

«Лучше потратить день на проверку документов дома, чем потерять отпуск и деньги на границе», — резюмировал Абасов.

Можно ли получить компенсацию за ошибку в паспорте

Если в загранпаспорте есть ошибка с дефектами в изготовлении, то в этом однозначно виновато государство, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, за это можно взыскать с него денежную компенсацию.

«Понесенный ущерб в виде стоимости тура, проезда можно взыскать с государства. Для этого подается исковое заявление в Министерство финансов РФ. Важно получить на границе решение об отказе выезда из Российской Федерации по причине недействительности паспорта», — рассказал юрист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он также отметил, что если турист заранее оформил страховку от невыезда, то все расходы может возместить страховая компания. Туристическое агентство, подчеркнул Салкин, не несет ответственность за дефекты заграничного паспорта или его недействительность.

Куда еще не пускали россиян

Ранее пограничники отказали гражданину России во въезде на территорию КНР из-за наличия в заграничном паспорте отметок о посещении Турции. Инцидент произошел на пограничном контроле, когда путешественник демонстрировал документы. Согласно официальным данным, причиной отказа стали технические особенности проставления турецких штампов.

До этого немецкие пограничники не пустили россиянина в Германию, несмотря на то что у него есть вид на жительство (ВНЖ) во Франции. Инцидент произошел на пограничном переходе вблизи города Саарбрюккен. Выяснилось, что ему запрещен въезд в Германию до 11 апреля 2026 года, так как в 2014 и 2015 годах он был осужден за коммерческую контрабанду и приговорен к трем годам лишения свободы.

Также в апреле 2024 года авиакомпания Turkish Airlines массово отказывала россиянам в допуске на рейсы в страны Латинской Америки. Например, трем туристкам из РФ отказали в полете, объяснив это тем, что они «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также в Мексике».

