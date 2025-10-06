Один дефект в загранпаспорте может испортить отпуск: что известно, детали

Один дефект в загранпаспорте может испортить отпуск: что известно, детали

Десятки россиян лишились отдыха за рубежом из-за одного дефекта в загранпаспорте. Какие детали об этом известны, почему граждан не пустили в Турцию, ОАЭ, Таиланд и другие страны?

Какой дефект в загранпаспорте испортил отпуск россиянам

Россияне, которым отказали во въезде в зарубежные страны, в начале сентября получили загранпаспорта с техническим дефектом: текст в них был напечатан не строго под графами, пишут СМИ и Telegram-каналы. Подписи «пол», «гражданство», «дата выдачи» оказались перекрыты соответствующими данными.

Пограничники посчитали, что такие паспорта недействительны и считаются дефектными и тяжело читаемыми.

Как сообщается, десятки туристов потеряла свои путевки. В некоторых случаях на дефект заблаговременно указал туроператор и рекомендовал заменить документы. В основном проблема встречается в загранпаспортах, которые выдают на пять лет.

В тех случаях, когда туристов с дефектными документами пропускали в страны, проблемы начинались в отелях: сотрудники при сканировании паспортов не могут разобрать данные и просят туристов самих заполнить документы во избежание ошибок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как туристам получить компенсацию за ошибку в загранпаспорте

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что в случае выявления ошибки в загранпаспорте предусмотрена возможность взыскания компенсации с государства.

«Туристическое агентство не несет ответственности за ошибки в заграничном паспорте или его недействительность. В подобной ситуации виновным является государство, которое выдало документы с дефектами в изготовлении. Понесенный ущерб в виде стоимости тура или проезда можно взыскать с государства, для этого подается исковое заявление в Министерство финансов РФ. Важно получить на границе решение об отказе выезда из России по причине недействительности паспорта. Если, например, была страховка от невыезда, то расходы также может возместить страховая компания», — пояснил Салкин.

Как не получить дефектный загранпаспорт

Большая часть проблем россиян с загранпаспортами объясняется невнимательностью, заявил турэксперт Дмитрий Арутюнов.

«Надо быть внимательнее при получении загранпаспорта. Необходимо проверять все пункты, тем более это просят сделать на месте. Отделения, которые выдают документы, понимают, что если вдруг в них ошибка, то им же и переделывать их заново», — подчеркнул Арутюнов.

По какой причине могут не пустить в Китай

Российских туристов, имеющих в загранпаспорте отметки о частых поездках в Турцию или вид на жительство в этой стране, могут не пустить в Китай, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

«Также поводом для отказа могло послужить большое количество дней нахождения в Турции. Данная история не носит массовый характер. Если говорить официально, на текущий момент никаких комментариев или рекомендаций со стороны китайских властей по этому поводу нет», — пояснил Мурадян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, окончательное решение, впускать туриста в страну или нет, остается за сотрудником пограничной службы Китая. Он добавил, что пограничники не обязаны озвучивать причину отказа, что порождает различные спекуляции на тему частых поездок или нечитаемых штампов.

«Если есть возможность оформить второй загранпаспорт, то лучше путешествовать в Китай с ним», — отметил Мурадян.

Читайте также:

Шестеро туристов пропали на Камчатке: что известно, пострадавшие, погибшие

Последние теплые дни осени сменят дожди: прогноз погоды в Москве на неделю

Ушел, вытирая с рук кровь. Живодер избил собаку-инвалида: что известно