Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 14:47

Ушел, вытирая с рук кровь. Живодер избил собаку-инвалида: что известно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье мужчина избил собаку с инвалидностью, видео инцидента появилось в Сети. Что об этом известно, по какой причине случилось нападение, накажут ли живодера?

Как живодер жестоко избил собаку-инвалида

В Подольске Московской области нетрезвый мужчина напал на собаку-инвалида во дворе жилого дома, когда хозяйка ненадолго оставила животное на улице, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как утверждается, владелица собаки, у которой не работают задние лапы, отошла домой за одеждой для ребенка. В этот момент к питомцу подошел местный житель. По сообщению канала, мужчина попытался погладить пса, но тот его укусил. Тогда он достал собаку из коляски, несколько раз ударил ногой, поднял и с силой швырнул о землю.

Расправившись с животным, он пошел к подъезду, вытирая с рук кровь. Инцидент попал на видео, которые распространил ряд Telegram-каналов.

По словам жителей дома, собака выжила, но неизвестно, какие именно травмы получила. Возмущенные жильцы написали заявление в полицию и требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Накажут ли избившего собаку живодера

На распространяемые в Сети кадры обратили внимание правоохранители.

«Подольская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на ул. Юбилейной г. о. Подольск мужчина несколько раз ударил собаку. По заявлению владелицы территориальным отделом полиции проводится проверка», — заявили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

В ведомстве озвучили иную версию событий: мужчина заметил, что собака отстала от хозяйки, и решил пропустить ее в подъезд, однако она его укусила. Разозлившись, он ударил животное и после швырнул о землю.

Представитель МВД Ирина Волк со ссылкой на подольское управление сообщила о задержании подозреваемого в избиении собаки.

«Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявила она.

Максимальное наказание по статье «Жестокое обращение с животными» (245 УК РФ) предусматривает три года колонии.

SHOT утверждает, что соседи отзываются о мужчине негативно: он избивает жену и выбрасывает мусор в окно. Ранее на него уже писали заявления в полицию, сообщил канал.

Какие еще подобные инциденты были недавно

В Тюмени живодеры выбросили котят из машины во время поездки по трассе. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, животных выбрасывали прямо под колеса других автомобилей.

До этого жители одного из домов Москвы объединились, чтобы помочь щенку, который стал жертвой своего же хозяина. На Боровском шоссе жильцы услышали душераздирающие крики собаки и выяснили, что мужчина, предположительно являющийся гражданином Китая, жестоко избивает ногами животное.

Ранее в подмосковном селе Лайково женщина выбросила кота с четвертого этажа. В полицию поступило заявление о жестоком обращении с животным. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, а очевидцы отвезли кота в ветеринарную клинику.

Читайте также:

Шестеро туристов пропали на Камчатке: что известно, пострадавшие, погибшие

Последние теплые дни осени сменят дожди: прогноз погоды в Москве на неделю

Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября

нападения
собаки
живодеры
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначена проверка после смерти россиянина, которого не госпитализировали
Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы
Глава поискового отряда оценил шансы найти пропавшую в тайге семью живой
Воробьев рассказал об обновлении многоквартирных домов в Подмосковье
Развод Константина Ивлева. На кого он променял молодую жену, почему молчит
Увидел родителей и расплакался: в психбольнице изнасиловали ребенка
От сердечного приступа умер известный французский режиссер
Житель Белгорода погиб при ракетном ударе ВСУ
Правительство Москвы объявило победителей премии «В кадре»
Власти ужаснулись количеством потребляемого россиянами сахара в год
Экс-депутат Рады ответил, от кого зависит переизбрание Зеленского
Булыкин раскрыл, чем его удивил матч «Динамо» — «Локомотив»
Египтянин обманом вывез россиянку в Дубай и запретил выезд их дочери
Названа причина эвакуации людей из торгового центра в Долгопрудном
Цена бензина АИ-92 на бирже достигла рекорда
«Абсолютное скотство»: в ГД осудили мигрантов за игры с трупом козла
Блогеры из Африки встретились с российскими коллегами из «Инсайт Люди»
В Госдуме объяснили причины успеха Бабиша на парламентских выборах в Чехии
Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри
Призер ОИ объяснил отсутствие россиян в заявке ЧМ по спортивной гимнастике
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.