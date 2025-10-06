Ушел, вытирая с рук кровь. Живодер избил собаку-инвалида: что известно

В Подмосковье мужчина избил собаку с инвалидностью, видео инцидента появилось в Сети. Что об этом известно, по какой причине случилось нападение, накажут ли живодера?

Как живодер жестоко избил собаку-инвалида

В Подольске Московской области нетрезвый мужчина напал на собаку-инвалида во дворе жилого дома, когда хозяйка ненадолго оставила животное на улице, сообщил Telegram-канал SHOT.

Как утверждается, владелица собаки, у которой не работают задние лапы, отошла домой за одеждой для ребенка. В этот момент к питомцу подошел местный житель. По сообщению канала, мужчина попытался погладить пса, но тот его укусил. Тогда он достал собаку из коляски, несколько раз ударил ногой, поднял и с силой швырнул о землю.

Расправившись с животным, он пошел к подъезду, вытирая с рук кровь. Инцидент попал на видео, которые распространил ряд Telegram-каналов.

По словам жителей дома, собака выжила, но неизвестно, какие именно травмы получила. Возмущенные жильцы написали заявление в полицию и требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

Накажут ли избившего собаку живодера

На распространяемые в Сети кадры обратили внимание правоохранители.

«Подольская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на ул. Юбилейной г. о. Подольск мужчина несколько раз ударил собаку. По заявлению владелицы территориальным отделом полиции проводится проверка», — заявили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

В ведомстве озвучили иную версию событий: мужчина заметил, что собака отстала от хозяйки, и решил пропустить ее в подъезд, однако она его укусила. Разозлившись, он ударил животное и после швырнул о землю.

Представитель МВД Ирина Волк со ссылкой на подольское управление сообщила о задержании подозреваемого в избиении собаки.

«Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — заявила она.

Максимальное наказание по статье «Жестокое обращение с животными» (245 УК РФ) предусматривает три года колонии.

SHOT утверждает, что соседи отзываются о мужчине негативно: он избивает жену и выбрасывает мусор в окно. Ранее на него уже писали заявления в полицию, сообщил канал.

Какие еще подобные инциденты были недавно

В Тюмени живодеры выбросили котят из машины во время поездки по трассе. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, животных выбрасывали прямо под колеса других автомобилей.

До этого жители одного из домов Москвы объединились, чтобы помочь щенку, который стал жертвой своего же хозяина. На Боровском шоссе жильцы услышали душераздирающие крики собаки и выяснили, что мужчина, предположительно являющийся гражданином Китая, жестоко избивает ногами животное.

Ранее в подмосковном селе Лайково женщина выбросила кота с четвертого этажа. В полицию поступило заявление о жестоком обращении с животным. Правоохранительные органы устанавливают личность женщины, а очевидцы отвезли кота в ветеринарную клинику.

