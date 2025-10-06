Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник запустил более 250 беспилотников в сторону регионов РФ за ночь. Нефтеперерабатывающий завод загорелся в результате прилета дрона ВСУ на Кубани. Тысячи жителей Белгородской области остались без света после атак ВСУ. Украинских солдат уличили в применении запрещенных фосфорных боеприпасов в зоне СВО. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 250 БПЛА ВСУ за ночь атаковали территорию РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 16 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 251 дрон, из которых 62 — над Черным морем и пять — над Азовским.

Больше всего беспилотников — 40 — было уничтожено над Крымом, еще 34 — над Курской областью и 30 — над Белгородской. 20 воздушных целей были подавлены в Нижегородской области, 17 — в Воронежской, 11 — в Краснодарском крае.

Кроме того, под огнем противника оказались Брянская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Тамбовская, Орловская, Липецкая и Московская области.

БПЛА ВСУ летел в сторону Москвы

Около шести часов утра 6 октября средства противовоздушной обороны РФ сбили беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы, заявил мэр города Сергей Собянин. Военное ведомство подтвердило эту информацию.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в Telegram-канале. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: МО РФ

В Краснодарском крае НПЗ подвергся атаке ВСУ

В аэропорту Сочи отменили 45 рейсов, еще около четырех десятков вылетов было задержано из-за воздушной угрозы противника. В ночь на 6 октября над Сочи и Туапсе работали системы ПВО и звучали взрывы, в воздушной гавани ввели план «Ковер». Аналогичные меры были приняты в аэропорту Краснодара.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что два человека пострадали в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА на территории Туапсинского НПЗ. Их госпитализировали. На предприятии произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

Минобороны РФ не комментировало сведения о последствиях налета БПЛА ВСУ на Краснодарский край.

Тысячи жителей Белгородчины остались без света после ударов ВСУ

24 населенных пункта Белгородской области временно остались без света в результате массированной атаки ВСУ, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, электричество недоступно 5400 жителям, идут восстановительные работы.

«По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах <…> — это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа», — рассказал губернатор.

Несколько человек получили ранения в результате атак ВСУ. В их числе заместитель главы администрации села Мокрая Орловка в Грайворонском округе Игорь Кушнарев. Бойцы самообороны доставили его в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу. В настоящее время Кушнареву оказывают медпомощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения о последствиях ударов украинской армии по Белгородской области.

ВСУ атаковали Донбасс с четырех направлений

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 10 случаев ведения огня со стороны украинских войск.

По данным ведомства, солдаты ВСУ совершили семь обстрелов на Горловском направлении и по одному — на Красноармейском, Светлодарском и Донецком, выпустив 11 боеприпасов. Два инфраструктурных объекта получили повреждения, пострадал мирный житель.

«В селе Новожеланном Красноармейского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 г. р., ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ применили запрещенные фосфорные бомбы под Красноармейском

Вооруженные силы Украины применяют запрещенные фосфорные боеприпасы на Красноармейском направлении, заявил боец российской группировки войск «Центр» с позывным Байкал. По его словам, противник сжигает все вокруг, если не видит, где находятся солдаты ВС РФ.

«Был случай, когда на нас сбрасывали фосфорные боеприпасы. Не очень приятно. Я, к счастью, не попал под них, но наблюдал эту картину. На тебя сыплются просто огоньки, искры, и все горит. Противник, если заметил какое-то движение, но не видит, где ты, начинает просто все сжигать вокруг», — сказал Байкал.

