Источники сообщили, что Россия жестко ответила на слова президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре», Украина может ударить по странам НАТО под ложным российским флагом, стало известно, кому досталось наследство бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Трампа укусил «бумажный тигр»

Трамп после состоявшихся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что действия России на Украине не имеют смысла, и назвал РФ «бумажным тигром». Он также выразил мнение, что у Украины есть шансы выйти на границы 1991 года.

Заявления хозяина Белого дома — не спонтанная реакция, а часть продуманного сценария, утверждает Telegram-канал «Полковник Чернов». По его данным, Трамп намеренно подыграл украинскому политику и разыграл наивность, чтобы потом дать ему возможность самому себя загнать в тупик.

«Основной замысел таков: как только на фронте у ВСУ случится очередной провал (а внутренние отчеты американских служб говорят, что это вопрос времени, учитывая истощение людских и технических ресурсов), Трамп резко сменит тон и обрушит поток критики на Зеленского. По сценарию из Белого дома, украинского политика публично назовут и лгуном, и мошенником, который годами обеспечивал США фальшивыми сводками и мифами о непрерывном героизме», — подчеркнул источник.

Уточняется, что такой сценарий понадобился Трампу для того, чтобы выйти из «украинской ловушки» — переложить вину за конфликт на Киев и «глобалистов» из Вашингтона и ЕС, а также показать своим избирателям, что США оказались втянуты во все это из-за чужих ошибок, а не по своей инициативе.

По словам военкоров, так называемый бумажный тигр укусил Трампа по-настоящему. Так, в ночь на 27 сентября российские военные атаковали объекты ВСУ, а также энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в 11 областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев.

По его словам, в Винницкой области зафиксированы удары по ж/д инфраструктуре, что привело к нарушению движения поездов, в Запорожье поврежден энергетический объект, в Черниговской области нанесена атака по объектам энергосистемы и ж/д развязкам, в Николаевской области уничтожена установка РЛС возле Березнеговатого.

Всего за сутки с 26 на 27 сентября было нанесено 44 удара с применением ракет, КАБ и беспилотников, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Черниговской области были уничтожены инфраструктура снабжения ВСУ, а также объекты, где хранилось западное вооружение, в Киевской области удар был нанесен по военной инфраструктуре и объектам, связанным с обучением или размещением техники, в Одесской — по объектам складирования и транзитным точкам снабжения, в Полтавской, Харьковской и Сумской — по складам ВСУ.

Помимо всего прочего, 25 сентября ударные беспилотники поразили район развертывания радиотехнических подразделений ВСУ в момент их сворачивания на запасную позицию в поселке Малая Девица в Черниговской области, сообщил Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Удар был спланирован и исполнен в „пиковый“ момент — при сворачивании позиции, когда техника и личный состав наиболее уязвимы. Это обеспечило максимальный эффект: выведена из строя мобильная радиолокационная станция 19Ж6, уничтожены тягачи и запас топлива, нарушено энергоснабжение, серьезно пострадали средства связи. Подразделение понесло критические потери в боевой и технической составляющей», — заключил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Европу предупредили о риске третьей мировой войны из-за подлянки Киева

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проведение украинских диверсий в Восточной Европе под ложным российским флагом может окончиться третьей мировой войной. С таким предупреждением она выступила после ряда сообщений венгерских СМИ о планах Киева по проведению диверсий в Румынии и Польше.

«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», — сказала Захарова.

Предполагаемые диверсии с целью очернения РФ она назвала новым «Гляйвицким инцидентом». Венгерские журналисты подозревают: Зеленский готов пойти на подобную провокацию из-за того, что ВСУ громят по всем фронтам.

По имеющейся у СМИ информации, план украинских спецслужб состоит в том, чтобы найти и отремонтировать сбитые российские беспилотники, оснастить поражающими элементами и атаковать ими Польшу и Румынию. После чего в медиа будет запущена крупномасштабная дезинформационная кампания.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что на Банковой действительно разрабатывается сценарий под названием «Польша — дубль два» с использованием отремонтированных российских беспилотников «Герань» для ударов по объектам в Польше и Румынии.

«Для этого 16 сентября на Яворовский полигон во Львовской области были завезены корпуса „Гераней“, ранее отремонтированных на заводе ЛОРТА. Если эта версия подтвердится, то история с появлением „российских“ дронов на территории Польши получает иное объяснение. В этом контексте прошлые эпизоды с пролетом беспилотников „Гербера“ на польскую территорию обретают иной смысл — они могут рассматриваться как „проба пера“ в рамках отработки более масштабного сценария», — указал источник.

Но, по его словам, теперь Киев готовится уничтожить какие-то объекты в Польше и Румынии, чтобы причастность России выглядела убедительно и две ближайшие к границе с Украиной страны НАТО расценили это как нападение. Telegram-канал INSIDER-T ранее писал, что атаку на Польшу совершили не российские «Герани», а украинские копии.

«Киев запустил по территории Польши дроны, собранные из обломков российских беспилотников. Ночь для атаки была выбрана не случайно — именно в это время Россия наносила удары по военным объектам во Львове. Украина воспользовалась моментом, чтобы замаскировать собственный запуск под российскую операцию и тем самым усилить антироссийскую риторику в Варшаве», — рассказал источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о «золотых запасах» Лужкова?

По данным из открытых источников, большая часть активов семьи Лужковых принадлежала его супруге бизнес-леди Елене Батуриной. У нее была коммерческая и гостиничная недвижимость по всему миру — в Великобритании, Ирландии, Австрии, Чехии, Греции, Италии, Казахстане, Марокко, на Кипре и в США. Менеджментом занималась британская управляющая компания, которая сформировала отдельный фонд. Претендовать на его активы наследники Лужкова не могли.

СМИ отмечали, что бывший мэр оставил в наследство членам своей семьи одну квартиру, расположенную в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. В 2019-м ее рыночная стоимость оценивалась в 600 млн рублей. Площадь квартиры составляла 450 квадратных метров.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что часть активов Лужкова была надежно спрятана.

«В случае с Лужковым все достаточно сложно. Я не могу утверждать, потому что не знаю схему владения его активами. Очень многие состоятельные люди такого уровня не всегда являются фактическими, юридическими владельцами тех или иных активов. Очень часто они владеют чем-то через офшорные компании, через какие-то фонды и так далее», — объяснил он.

Жорин также предположил, что часть имущества была утеряна, если не была оформлена на экс-мэра.

У бывшего градоначальника остались двое сыновей — Михаил и Александр, которые родились в браке со второй женой Мариной Башиловой. Старшего сына Лужкова часто называют полной копией отца из-за внешнего сходства. На сегодняшний день Михаилу уже за 60 лет. Он инженер-химик по образованию.

Младшему сыну Лужкова Александру — 53 года. Он окончил Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова. По данным из открытых источников, Александр Лужков приобретал доли других фирм. На его имя было зарегистрировано несколько юридических лиц. Сын Лужкова продал часть бизнеса после ухода отца с поста мэра, когда количество выгодных заказов значительно уменьшилось.

Дочери Юрия Лужкова родились в браке с Батуриной. По данным журналистов, в настоящее время Елена Лужкова живет в Лондоне и управляет активами матери. Младшая дочь экс-мэра Ольга Лужкова окончила в США магистратуру по специальности «пищевые науки». 10 лет назад она открыла собственный бар в Австрии на территории одного из отелей, принадлежавших ее матери. Спустя три года заведение было продано Батуриной вместе с отелем. Впоследствии Ольга переехала в Лондон и открыла студию дизайна интерьеров.

