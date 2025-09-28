Обильные ливни и жара до +23? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Погоду в течение ближайших дней, до конца сентября и даже в первых числах октября, будет определять холодная часть антициклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве на 29 и 30 сентября, ждать ли обильных ливней и жары до +23 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

По словам Романа Вильфанда, в Москве в понедельник, 29 сентября, прогнозируются заморозки.

«В ночь на 29 сентября ночью может похолодать до −1 градуса, а днем будет около +6…+11 градусов. В последний день сентября повысится давление, и над Москвой сгустятся тучи. Ночью станет еще холоднее — температура может опуститься до −4 градусов», — рассказал он MSK1.RU.

Вильфанд отметил, что после 1 октября изменения погоды не ожидается.

«Дневные температуры будут около +10 градусов, ну и после первого числа существенного изменения погоды не ожидается. То есть погода холодная. Я бы сказал, что в конце сентября и в начале октября погода опережает свое развитие как минимум на 10 дней», — уточнил специалист.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщал, что в конце сентября в российской столице возможны заморозки.

«Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно. В понедельник — от +8 до +10 градусов, во вторник — от +10 до +12 градусов, в среду — от +11 до +13 градусов. В столице до конца нынешней недели понижения температуры ниже нулевой отметки не ожидается, а вот в первой половине следующей недели оно весьма возможно, особенно ночами во вторник и среду. Добавим, что в нынешнем году заморозки придут в Москву раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 11 октября», — подчеркнул он.

По данным метеорологических сервисов, 29 сентября будет облачным днем, но без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от +4 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, со скоростью 2–3 м/с, местами до 5 м/с. Атмосферное давление будет достаточно высоким — около 763 мм ртутного столба — и продолжит медленно расти. К вечеру небо немного прояснится, температура — до +6 градусов.

Во вторник, 30 сентября, будет более солнечная погода: ожидается ясный или малооблачный день, осадки маловероятны. Однако именно в этот день прогнозируется наибольшее похолодание. Днем воздух прогреется до +10–12 градусов, тогда как ночью 30 сентября столбик термометра может опуститься до −1 градуса. Ветер сохранится восточного направления, умеренный. Атмосферное давление останется высоким — около 763 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце сентября обильных ливней и жары до +23 градусов не прогнозируется.

