Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 16:49

Обильные ливни и жара до +23? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погоду в течение ближайших дней, до конца сентября и даже в первых числах октября, будет определять холодная часть антициклона, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что еще известно о прогнозе погоды в Москве на 29 и 30 сентября, ждать ли обильных ливней и жары до +23 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

По словам Романа Вильфанда, в Москве в понедельник, 29 сентября, прогнозируются заморозки.

«В ночь на 29 сентября ночью может похолодать до −1 градуса, а днем будет около +6…+11 градусов. В последний день сентября повысится давление, и над Москвой сгустятся тучи. Ночью станет еще холоднее — температура может опуститься до −4 градусов», — рассказал он MSK1.RU.

Вильфанд отметил, что после 1 октября изменения погоды не ожидается.

«Дневные температуры будут около +10 градусов, ну и после первого числа существенного изменения погоды не ожидается. То есть погода холодная. Я бы сказал, что в конце сентября и в начале октября погода опережает свое развитие как минимум на 10 дней», — уточнил специалист.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также сообщал, что в конце сентября в российской столице возможны заморозки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Новая неделя начнется с влияния антициклона с запада. Он уменьшит количество и плотность облаков и прекратит дожди, но по-прежнему будет холодно. В понедельник — от +8 до +10 градусов, во вторник — от +10 до +12 градусов, в среду — от +11 до +13 градусов. В столице до конца нынешней недели понижения температуры ниже нулевой отметки не ожидается, а вот в первой половине следующей недели оно весьма возможно, особенно ночами во вторник и среду. Добавим, что в нынешнем году заморозки придут в Москву раньше средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 11 октября», — подчеркнул он.

По данным метеорологических сервисов, 29 сентября будет облачным днем, но без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от +4 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный, со скоростью 2–3 м/с, местами до 5 м/с. Атмосферное давление будет достаточно высоким — около 763 мм ртутного столба — и продолжит медленно расти. К вечеру небо немного прояснится, температура — до +6 градусов.

Во вторник, 30 сентября, будет более солнечная погода: ожидается ясный или малооблачный день, осадки маловероятны. Однако именно в этот день прогнозируется наибольшее похолодание. Днем воздух прогреется до +10–12 градусов, тогда как ночью 30 сентября столбик термометра может опуститься до −1 градуса. Ветер сохранится восточного направления, умеренный. Атмосферное давление останется высоким — около 763 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве в конце сентября обильных ливней и жары до +23 градусов не прогнозируется.

Читайте также:

Розыск СБУ, потеря друзей из-за СВО, молодой муж: как живет Полина Агуреева

Запрет на концерты в РФ, измены, второй брак: как живет певица Рита Дакота

Отказ от спектаклей, проблемы со здоровьем, мнение об СВО: как живет Збруев

новости
общество
прогноз погоды
Москва
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России сделали прогноз по дальнейшему снижению ключевой ставки
Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая
«Вернулся в славянское пространство»: боец Рындовский о России
Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае
Индия задумалась о покупке новых систем ПВО у России
Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев заражения чикунгуньей
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.