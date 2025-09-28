Розыск СБУ, потеря друзей из-за СВО, молодой муж: как живет Полина Агуреева

Заслуженная артистка России Полина Агуреева прославилась благодаря съемкам в лентах «Жизнь и судьба» и «Ликвидация». Чем она сейчас занимается, почему была объявлена в розыск СБУ?

Чем известна Агуреева

Полина Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде, окончила режиссерский факультет ГИТИСа. С 1997 года служит в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Актриса дебютировала в кино в 2003 году в фильме «Долгое прощание». Первую известность ей принесла роль певицы Тони в телесериале «Ликвидация». Широкую популярность Агуреева обрела после выхода ленты «Жизнь и судьба», где сыграла жену политработника Крымова Евгению. На настоящий момент в фильмографии артистки более 30 работ, включая картины «Исаев», «Куприн», «Ланцет», «Дышите свободно», «Балет» и другие.

Также Агуреева озвучила сцены в фильме «Мустай», заменив голос народной артистки РФ Чулпан Хаматовой, которая покинула Россию на фоне спецоперации.

Что известно о личной жизни Агуреевой

Полина Агуреева с 2003 по 2007 год была замужем за режиссером Иваном Вырыпаевым. В этом браке родился сын Петр. Сейчас актриса вместе с наследником не поддерживает общение с бывшим мужем, в том числе из-за разных взглядов на спецоперацию.

«У них и с сыном нет системы близких отношений. Они видятся раз в полгода. Петя как-то озвучил ему нашу позицию, что мы всей семьей поддерживаем спецоперацию, и Иван отреагировал на это очень болезненно. Сказал, что мы все зомбированы. Он считает, что нацизма на Украине нет, это все фейк. И поэтому нас он называет зомби», — объяснила она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Полина Агуреева и Иван Вырыпаев Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

В 2013 году Агуреева вышла замуж за коллегу Федора Малышева, который моложе ее на 15 лет. Актер растит первенца супруги, также у пары есть общий ребенок Тимофей.

Что Агуреева говорила об СВО и критикующих РФ коллегах

Полина Агуреева поддерживает действия российской власти и считает, что спецоперация была неизбежна. После начала СВО она ездила в ДНР с выступлениями. Вместе с коллегами по театру все заработанные средства передала местным жителям.

«Из-за моей позиции многие отказались играть со мной в спектакле. Да, со мной не общаются близкие люди, но я свою матушку Русь всегда буду защищать. Каждый раз, когда туда еду, всегда боюсь, потому что у меня ответственность за детей. Меня часто зовут на передовую, но туда мне пока ехать страшно, возможно, чуть позже себя преодолею», — рассказала актриса.

Агуреева также прокомментировала слова и поступки уехавших из России и критикующих страну актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) и писательницу Людмилу Улицкую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

«Что тут можно ответить? Это не бином Ньютона: всегда это называлось предательством. По-другому это никогда ни в какой стране не называется. Или еще можно привести слова Лескова: „Я думаю, это просто измена“. А я думаю, еще проще, глупость», — сказала она.

Чем сейчас занимается Агуреева

Полина Агуреева в 49 лет продолжает служить в театре «Мастерская Петра Фоменко» и сниматься в кино. На 2026 год с артисткой запланирована премьера фильма «Ангелы Ладоги».

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Агурееву. Об этом свидетельствуют данные офиса украинского генпрокурора. В карточке актрисы сказано, что она является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования». На Украине ее обвиняют в «незаконном пересечении границы» и других преступлениях.

