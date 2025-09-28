Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 07:04

Актрису из «Ликвидации» объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву

Полина Агуреева Полина Агуреева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Служба безопасности Украины объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Согласно информации, опубликованной в базе данных ведомства, артистку заочно обвиняют в незаконном пересечении границы, а также в оправдании действий России.

Кроме того, с 2022 года Агуреева находится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Помимо поддержки специальной военной операции, авторы скандального ресурса прямо обвиняют ее в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация».

Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Он разыскивается с 2024 года. Главу корпорации заочно обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого стало известно, что в базе данных «Миротворца» оказалась двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая. Информация о включении спортсменки, как и ее персональные данные, появилась на самом портале. Фехтовальщицу обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

СБУ
Украина
актеры
розыски
