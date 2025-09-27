Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:59

Главу Росатома объявили в розыск на Украине

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева объявили в розыск на Украине, об этом свидетельствует база данных Службы безопасности Украины. Согласно ей, он разыскивается с 2024 года.

Лихачева заочно обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом глава Росатома с 2022 года числится в базе данных украинского ресурса «Миротворец».

Ранее Служба безопасности Украины начала обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Подобные действия говорят об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

До этого СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову. Согласно карточке в базе данных, глава ЦИК числится в розыске с ноября 2024 года. Ей вменяется якобы посягательство на территориальную целостность Украины.

Также на этой неделе двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая оказалась в базе данных украинского ресурса «Миротворец». Фехтовальщицу обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Украина
СБУ
розыски
Росатом
Алексей Лихачев
