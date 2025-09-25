СБУ добралась до бывших детективов НАБУ НАБУ сообщило о проведении обысков у бывших детективов по делам об ОПГ

СБУ проводит обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает его пресс-служба. В ведомстве отметили, что подобные действия говорят об усилении давления на независимость антикоррупционных институтов.

СБУ проводит следственные действия у бывших детективов Национального бюро (в настоящее время действующие сотрудники «Украинских железных дорог»). Предположительно, они связаны с их прежней деятельностью в составе следственных групп, которые разоблачали организованные преступные группировки на государственных предприятиях и в органах власти, включая СБУ, — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины обвинила замглавы одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро в том, что он приобрел квартиру за $100 тыс. (8,3 млн рублей), но не указал это в налоговой декларации. Сообщается, что чиновник и его супруга решили оформить недвижимость на родственницу приятельницы.

До этого бригадному генералу СБУ Илье Витюку предъявили обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. По версии следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс. (42 млн рублей), хотя в договоре фигурировала сумма $309 тыс. (24,9 млн рублей). Имя подозреваемого вначале не раскрывалось, однако СМИ указали на Витюка, а позже эту информацию подтвердили и в СБУ.