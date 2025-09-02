Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 20:38

НАБУ добралось до генерала СБУ и его квартиры в Киеве за $522 тысячи

НАБУ обвинило генерала СБУ Витюка в незаконном обогащении

Бригадному генералу СБУ Илье Витюку предъявлены обвинения в незаконном обогащении, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным ведомства, он также допустил недостоверное декларирование.

Витюк, по версии следствия, приобрел квартиру в Киеве за $522 тысячи (42 млн рублей), несмотря на то что в договоре указана сумма $309 тысяч (24,9 млн рублей). Изначально имя подозреваемого в публикации НАБУ не упоминалось, однако украинские СМИ назвали его, позже это подтвердили и в самой СБУ.

Издание «Следствие.Инфо» весной прошлого года публиковало расследование о квартире супруги Витюка. После выхода материала, по их утверждению, журналисту пытались вручить повестку сотрудники военкомата.

Ранее сообщалось, что НАБУ расследует деятельность Fire Point, разрабатывающей украинскую дальнобойную ракету «Фламинго». Проверка касается возможных нарушений при поставках дронов по государственным контрактам и выявления связи между компанией и совладельцем киностудии «Квартал 95» Тимуром Миндичем.

До этого стало известно, что руководитель украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин не внес в декларацию информацию о недвижимости в США. По данным СМИ, дом активиста оценивают более чем в $1 млн (80,5 млн рублей).

