Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут

Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут

Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут

Салат с креветками — изящная закуска, которая не требует много усилий и времени. Сочетание хрустящих сухариков и сочных морепродуктов точно покорит ваше сердце!

Возьмите 200 г очищенных креветок, 150 г свежих листьев салата айсберг, 50 г пармезана, 2 кусочка белого хлеба для сухариков, 1 дольку чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы и любимые специи на свой вкус. Креветки обжарьте с измельченным чесноком в небольшом количестве масла, нарезанный кубиками хлеб подсушите на сухой сковородке, смешайте листья с заправкой из оливкового масла и лимонного сока с добавлением горчицы. Соедините все ингредиенты, посыпьте тертым сыром — цезарь готов!

Ранее мы поделились рецептом веганского цезаря с тофу.