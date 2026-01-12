Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:10

Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут

Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут Вся семья без ума от этого салата: готовим цезарь с креветками за 10 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат с креветками — изящная закуска, которая не требует много усилий и времени. Сочетание хрустящих сухариков и сочных морепродуктов точно покорит ваше сердце!

Возьмите 200 г очищенных креветок, 150 г свежих листьев салата айсберг, 50 г пармезана, 2 кусочка белого хлеба для сухариков, 1 дольку чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы и любимые специи на свой вкус. Креветки обжарьте с измельченным чесноком в небольшом количестве масла, нарезанный кубиками хлеб подсушите на сухой сковородке, смешайте листья с заправкой из оливкового масла и лимонного сока с добавлением горчицы. Соедините все ингредиенты, посыпьте тертым сыром — цезарь готов!

Ранее мы поделились рецептом веганского цезаря с тофу.

Читайте также
Овсяная пицца на сковороде — рецепт без муки: трачу 15 минут, и на столе ароматный завтрак
Общество
Овсяная пицца на сковороде — рецепт без муки: трачу 15 минут, и на столе ароматный завтрак
Простой, но крутой козырь: салат из свеклы — не забываем чеснок
Семья и жизнь
Простой, но крутой козырь: салат из свеклы — не забываем чеснок
Закуска «Советский люкс»: вкуснятина из сырков и моркови, которую сметают за 5 минут
Общество
Закуска «Советский люкс»: вкуснятина из сырков и моркови, которую сметают за 5 минут
Лучше магазинных круассанов! Шоколадные улитки с миндальной крошкой: два ингредиента и 25 минут до французского завтрака
Общество
Лучше магазинных круассанов! Шоколадные улитки с миндальной крошкой: два ингредиента и 25 минут до французского завтрака
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Семья и жизнь
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
креветки
салат
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
В Стамбуле из-за наркоскандала начали сносить пятизвездочный отель
На Западе признали, что Европа впала в зависимость от спутников США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.