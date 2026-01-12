Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:55

Трамп пригрозил «слишком хитрой» компании из-за заявлений по Венесуэле

Трамп допустил недопуск Exxon к работе в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Американская нефтегазовая компания Exxon может быть не допущена к работе в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп. В видеозаписи на YouTube-канале Белого дома американский лидер отметил, что его не устроила реакция компании на обсуждение возможных проектов.

Мне не понравилась реакция Exxon. Вы знаете, у нас так много желающих, что я, вероятно, был бы склонен оставить Exxon в стороне. Мне не понравилась их реакция. Они ведут себя слишком хитро, — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро превратило безнадежные долги страны в самую прибыльную сделку года для инвесторов с Уолл-стрит. Прямую выгоду от операции получают американские нефтегазовые компании, готовящиеся к захвату разрушенной инфраструктуры страны. Трамп уже подтвердил, что бизнес США будет инвестировать в ремонт скважин, а компании Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips станут лидерами этого процесса.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон открыт для продажи нефти России и Китаю. По его словам, КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

