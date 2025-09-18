Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 17:58

ExxonMobil не планирует возвращаться в Россию

Глава ExxonMobil Вудс подтвердил отсутствие планов по возвращению в Россию

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания ExxonMobil не намерена возвращаться в Россию, сообщил в интервью Financial Times генеральный директор корпорации Даррен Вудс. По его словам, переговоры с Москвой касаются передачи активов на сумму $4,6 млрд (почти 383 млрд рублей), а не возобновления деятельности в стране.

У нас нет планов возвращаться в Россию, — сказал Вудс.

Он добавил, что переговоры о передаче активов ведутся с 2023 года. Они начались после того, как Москва перевела оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Речь идет о проекте «Сахалин‑1», куда организация готова вернуться при условии одобрения со стороны правительств России и США в рамках мирного процесса по Украине.

До этого сенатор Анатолий Артамонов рассказал, что правительство установит критерии лояльности для иностранных компаний. Он отметил, что не все ушли из страны по доброй воле, часть из них заставили правительства недружественных стран.

ExxonMobil
иностранные компании
Россия
Сахалин-1
