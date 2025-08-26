Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 10:18

В Совфеде рассказали о новых условиях для западных компаний

Сенатор Артамонов: правительство решит, как будут возвращаться западные компании

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Правительство установит критерии лояльности для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию, рассказал сенатор Анатолий Артамонов. В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что не все ушли из страны по доброй воле, часть из них заставили правительства недружественных стран.

Правительство формирует некий «светофор» для западных компаний — кому зеленый, кому желтый, а кому красный или бордовый цвет лояльности будет присвоен. Но тут стоить упомянуть, что не все западные компании после 2022 года покинули Россию. Многие до сих пор работают, — заявил он.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.

