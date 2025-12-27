Новый год — 2026
Раскрыты шестизначные суммы, которые зарабатывают стажеры в сфере ИИ

Business Insider: стажер OpenAI может зарабатывать почти 1,5 млн рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Известные компании OpenAI, Anthropic, Google и другие предлагают стажерам и резидентам зарплаты, сопоставимые с доходами senior-разработчиков, сообщает Business Insider. Например, участник шестимесячной резидентуры OpenAI получает $18,3 тыс. (1,42 млн рублей) в месяц, что превышает $100 тыс. (более 7,7 млн рублей) за весь период программы.

В Anthropic стажеры могут зарабатывать $3,8 тыс. (295 тыс. рублей) в неделю и дополнительно получают $15 тыс. (1,16 млн рублей) в месяц на вычислительные ресурсы. При этом наличие диплома у кандидатов необязательно — компании ценят достижения в олимпиадах, проектах open source и собственных разработках.

Отбор включает несколько этапов, в среднем около 40% участников получают предложения о трудоустройстве на полную ставку. Стажеры OpenAI работают как штатные сотрудники в Сан-Франциско, а в Anthropic за четыре месяца более 80% стажеров публикуют научные статьи.

Ранее сообщалось, что российские работодатели столкнулись с массовой некомпетентностью соискателей. Сейчас спрос сместился в сторону кандидатов, умеющих обращаться с искусственным интеллектом. При этом высококвалифицированные работники становятся новым «золотым запасом».

