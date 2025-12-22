Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей

Российские работодатели столкнулись с массовой некомпетентностью соискателей, сообщает Forbes со ссылкой на данные сервиса hh.ru. Спрос сместился в сторону кандидатов, умеющих обращаться с искусственным интеллектом. При этом высококвалифицированные работники становятся новым «золотым запасом», а 93% участников платформы отмечают нехватку навыков соискателей.

Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики. Их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность, — говорится в исследовании.

В 2025 году самыми дефицитными профессиями оказались дворники, повара и врачи. При этом наиболее востребованными стали продавцы и кассиры. В общей сложности для них было открыто более 650 тыс. вакансий.

Ранее появилась информация, что профессия таксиста в 2025 году вновь начала привлекать водителей благодаря высоким заработкам. Некоторые представители данной сферы зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц. При этом 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тыс. рублей.