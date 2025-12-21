Таксисты начали зарабатывать в России по полмиллиона рублей

Профессия таксиста в уходящем, 2025 году вновь начала привлекать водителей благодаря высоким заработкам, обратил внимание основатель таксопарка Станислав Еговцев. По его словам, которые приводит «Российская газета», некоторые представители данной сферы зарабатывают до 500 тыс. рублей в месяц. При этом 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тыс. рублей.

В нашем таксопарке 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тыс. рублей в месяц. Но самое удивительное произошло на пике сезона — в ноябре — декабре некоторые водители достигли доходов в размере 450–500 тыс. рублей, — сказал Еговцев.

При этом он уточнил, что такую зарплату получают только таксисты, работающие по тарифам «комфорт плюс». По словам Еговцева, секрет таких водителей в том, что они работают, когда спрос наиболее высок. Речь идет о сменах с 05:00 до 12:00, а также о поздних часах, с 16:00 до полуночи.

