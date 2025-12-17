Госдума вдвое подняла штрафы для самозанятых таксистов за одно нарушение ПДД

Госдума на пленарном заседании приняла поправку об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Документ, внесенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, был принят сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.
Согласно поправкам в КоАП, размер административного штрафа для водителей теперь составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц он будет увеличен до 25–50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 100–200 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи табака и вейпов у транспортных остановок. Документ предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае этого года.
До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами в мессенджере MAX, следует из опубликованного в думской электронной базе документа. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.