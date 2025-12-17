Госдума вдвое подняла штрафы для самозанятых таксистов за одно нарушение ПДД

Новый год-2026
ГД подняла штрафы таксистам за перевозку детей без автокресел до 50 тыс. рублей

Госдума на пленарном заседании приняла поправку об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Документ, внесенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым, был принят сразу во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Согласно поправкам в КоАП, размер административного штрафа для водителей теперь составит от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц он будет увеличен до 25–50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 100–200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи табака и вейпов у транспортных остановок. Документ предложила рассмотреть Законодательная дума Хабаровского края в мае этого года.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами в мессенджере MAX, следует из опубликованного в думской электронной базе документа. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

