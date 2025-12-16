Госдума приняла закон о домовых чатах в мессенджере MAX

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, обязывающий операторов по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании взаимодействовать с жильцами домов в чатах в мессенджере MAX, следует из опубликованного в думской электронной базе документа. Порядок и правила взаимодействия предстоит определить Минстрою России.

Также закон предусматривает оформление решения собрания собственников жилья об избрании членов совета протоколом по требованиям Минстроя РФ. Министерство также установит сроки и порядок оформления актов приемки услуг и работ по ремонту и содержанию. Для руководителей УК законом предусмотрена замена экзамена на оценку квалификации.

Ранее сообщалось, что национальная платформа MAX ввела новый режим «Семейная защита», предназначенный для защиты близких от действий злоумышленников, спама и неподходящего контента, говорится в официальном релизе компании. Владелец режима получает возможность контролировать настройки приватности добавленных участников, ограничивая круг лиц, которые могут им писать, звонить, добавлять в чаты, а также фильтровать доступный контент.