«Коалиция лающих»: в Совфеде сравнили суд над Мадуро с театральщиной Сенатор Карасин сравнил суды над Мадуро с театральными представлениями

Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США напоминает театральное представление, заявил в Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он также отметил, что Евросоюз предпочел закрыть глаза на действия США. Однако, по мнению сенатора, и среди них наблюдается раскол, так как Белый дом намекнул на проблемы с Гренландией.

Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены. Подозрительно замолчали словоохотливые обычно активисты «коалиции лающих». Среди них пролегла трещина в отношении логики дальнейших собственных действий. Особенно после замаха по Гренландии, — написал сенатор.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США хотят получить выход к Арктике с помощью контроля над Гренландией. Он также усомнился в том, что Дания и другие европейские страны могут дать жесткий ответ американскому лидеру Дональду Трампу. Эксперт отметил, что задача упрощается из-за наличия на острове американской военной базы.