06 января 2026 в 12:33

В Ульяновске пассажир напал с кулаками на водителя трамвая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пассажир напал на кондуктора трамвая в Ульяновске, передает Telegram-канал «Топор Ульяновск». Инцидент произошел на остановке «Университет» на улице Минаева и привел к тому, что движение трамваев, следующих в сторону севера, было временно изменено.

По информации канала, на место происшествия была направлена Росгвардия. Трамваи пока ездят через 19 микрорайон.

Ранее в Приморском крае пассажиры в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили женщину-водителя такси. Конфликт произошел из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля после того, как маленькие пассажиры испачкали его едой. Женщина и мужчина сбили водителя с ног и избили. У пострадавшей диагностированы перелом носа, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и повреждение шеи.

До этого в Москве девушка обвинила водителя такси в нападении. По ее словам, таксист вел себя грубо и требовал покинуть машину. После того как пассажирка вышла из такси, таксист умышленно ударил ее головой об асфальт. Соседи стали свидетелями произошедшего и помогли девушке.

Ульяновск
драки
пассажиры
кондукторы
