Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 14:59

«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении

Жительница Москвы заявила, что таксист ударил ее головой об асфальт

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Девушка из Москвы обвинила водителя такси в том, что он ударил ее головой об асфальт, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации авторов, она написала заявление на водителя и сняла побои.

Пострадавшая заявила, что сначала водитель попросил ее пристегнуться «хамским тоном». Затем, по информации канала, попросил девушку покинуть машину.

Я вышла из машины, хлопнув дверью. Потом очухалась уже в снегу на асфальте. Рядом стояли соседи, которые отталкивали его от меня. Водитель с разбегу кинул меня головой в асфальт. После этого он не мог развернуться, пытался задавить на машине и орал матом, — рассказала девушка.

Ранее в Приморском крае пьяные пассажиры с детьми жестоко избили водителя такси Ксению. Причиной стал конфликт из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля. Водитель согласилась подвезти женщину с детьми, но деньги за поездку не поступили.

До этого в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт начался из-за просьбы водителя воздержаться от употребления алкоголя в салоне.

Москва
таксисты
пассажиры
побои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.