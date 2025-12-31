«Очухалась уже в снегу»: пассажирка обвинила таксиста в избиении Жительница Москвы заявила, что таксист ударил ее головой об асфальт

Девушка из Москвы обвинила водителя такси в том, что он ударил ее головой об асфальт, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации авторов, она написала заявление на водителя и сняла побои.

Пострадавшая заявила, что сначала водитель попросил ее пристегнуться «хамским тоном». Затем, по информации канала, попросил девушку покинуть машину.

Я вышла из машины, хлопнув дверью. Потом очухалась уже в снегу на асфальте. Рядом стояли соседи, которые отталкивали его от меня. Водитель с разбегу кинул меня головой в асфальт. После этого он не мог развернуться, пытался задавить на машине и орал матом, — рассказала девушка.

Ранее в Приморском крае пьяные пассажиры с детьми жестоко избили водителя такси Ксению. Причиной стал конфликт из-за оплаты поездки и состояния салона автомобиля. Водитель согласилась подвезти женщину с детьми, но деньги за поездку не поступили.

До этого в якутском поселке Жатай 27-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на таксиста. Конфликт начался из-за просьбы водителя воздержаться от употребления алкоголя в салоне.