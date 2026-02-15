Таксист прокатил двух человек на капоте и скрылся

Таксист прокатил двух человек на капоте и скрылся Водитель сбил двух человек и скрылся с места ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошел конфликт между водителем и двумя мужчинами, закончившийся ДТП, сообщает прокуратура региона. По предварительной информации, подозреваемый специально наехал на пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».

Поводом для проверки послужила видеозапись, опубликованная в социальных сетях, на которой зафиксирован момент умышленного наезда автомобилем на двух граждан. Водитель скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Как пишет VL.RU, пострадавших сбил водитель такси, управлявший Toyota Aqua. В Сети появилось видео, на котором видно, как машина задевает припаркованный автомобиль, а затем наезжает на мужчин. По информации источника, подозреваемым оказался 25-летний иностранный гражданин, его задержали сотрудники полиции.

Ранее свыше 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в Таиланде. Автобус ехал по маршруту Пхукет — Бетонг. Всего в нем находились 52 пассажира, 10 из них получили тяжелые травмы. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем.