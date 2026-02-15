Зимняя Олимпиада — 2026
В Таиланде перевернулся автобус с полусотней пассажиров

В Таиланде более 40 пассажиров пострадали в результате опрокидывания автобуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свыше 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса в южной таиландской провинции Транг, сообщает Khaosod. По информации газеты, автобус ехал по маршруту Пхукет — Бетонг. Всего в нем находились 52 пассажира, 10 из них получили тяжелые травмы.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Полиция начала расследование. При этом в генконсульстве РФ в провинции Пхукет заявили ТАСС, что российских граждан среди пострадавших нет.

В генконсульство сообщений от местных властей о возможных пострадавших россиянах не поступало, как и самих обращений от граждан РФ в связи с этим инцидентом, — подчеркнули дипломаты.

Ранее в Дудинке Красноярского края грузовой автомобиль с прицепом насмерть сбил 15-летнюю девочку. Трагедия произошла днем в районе гаражного массива около объездной дороги, когда школьница проходила мимо. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что на Калужском шоссе в Москве столкнулись автомобиль скорой помощи и кроссовер Haval. В числе пострадавших оказались два фельдшера, находившийся в машине пациент, а также водитель легковушки.

