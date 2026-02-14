Зимняя Олимпиада — 2026
Медики сами оказались в больнице после страшного ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Калужском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Калужском шоссе произошло столкновение автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval, передает Telegram-канал «112». Травмы получили четыре человека.

Инцидент случился неподалеку от улицы 1-й Автопарк. В числе пострадавших оказались два фельдшера, находившийся в машине пациент, а также водитель отечественной иномарки.

Ранее на перекрестке улицы Пуркаева и проспекта Мира в Южно-Сахалинске произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи. В Госавтоинспекции Сахалинской области сообщили, что автомобиль неотложки опрокинулся после удара с иномаркой. Причиной аварии стало грубое нарушение правил водителем Lexus. Он проигнорировал спецтранспорт, который следовал с включенными маячками и сиреной.

До этого в Серпухове в аварию угодили актриса Санора Кирсанова и ее мать. Однако водитель грузовика, врезавшийся в их автомобиль, избежал наказания. Инцидент случился по пути из Москвы. Со слов артистки, она спокойно ехала в левом ряду, соблюдая скоростной режим. Внезапно прямо перед ней вылетел большегруз. Женщина пыталась предупредить водителя звуковым сигналом. Фура продолжила движение, а легковушку после контакта закрутило и бросило под колеса грузовика.

