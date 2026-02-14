Медики сами оказались в больнице после страшного ДТП Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Калужском шоссе

На Калужском шоссе произошло столкновение автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval, передает Telegram-канал «112». Травмы получили четыре человека.

Инцидент случился неподалеку от улицы 1-й Автопарк. В числе пострадавших оказались два фельдшера, находившийся в машине пациент, а также водитель отечественной иномарки.

