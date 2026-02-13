Скорая с пациенткой опрокинулась после жесткого столкновения с иномаркой

Автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с иномаркой на перекрестке улицы Пуркаева и проспекта Мира в Южно-Сахалинске, заявили в Госавтоинспекции Сахалинской области. По информации ведомства, водитель Lexus не пропустил спецтранспорт, который ехал с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом.

Водитель автомобиля Lexus GX470, двигаясь на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики везли пациентку из Углегорска в областную клиническую больницу. При столкновении женщина получила травмы головы. Сопровождавшие больную медработник и водитель скорой находятся в удовлетворительном состоянии, помощь им не потребовалась.

