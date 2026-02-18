Российское кафе проверят после массового отравления посетителей В Южно-Сахалинске возбудили дело после массового отравления в кафе

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления, в том числе несовершеннолетних, в кафе в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области. Произошедшее квалифицировали по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее стало известно, что в пермском детском саду, где воспитанники заразились сальмонеллезом, детей кормили продуктами с истекшим сроком годности. Суд признал компанию, ответственную за питание в учреждении, виновной в нарушении санитарных норм.

До этого в Сыктывкаре начали закрывать школы в связи с распространением кишечной инфекции. По утверждению родителей, вероятной причиной отравления учащихся стало некачественное питание — в учебных заведениях подавали мясо, не прошедшее достаточную термическую обработку. После еды у детей возникали острые боли в животе и прочие признаки интоксикации.