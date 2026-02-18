Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 10:39

Российское кафе проверят после массового отравления посетителей

В Южно-Сахалинске возбудили дело после массового отравления в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления, в том числе несовершеннолетних, в кафе в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области. Произошедшее квалифицировали по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Жители города, в том числе и несовершеннолетние, получили пищевое отравление после посещения одного из кафе в городе Южно-Сахалинске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в пермском детском саду, где воспитанники заразились сальмонеллезом, детей кормили продуктами с истекшим сроком годности. Суд признал компанию, ответственную за питание в учреждении, виновной в нарушении санитарных норм.

До этого в Сыктывкаре начали закрывать школы в связи с распространением кишечной инфекции. По утверждению родителей, вероятной причиной отравления учащихся стало некачественное питание — в учебных заведениях подавали мясо, не прошедшее достаточную термическую обработку. После еды у детей возникали острые боли в животе и прочие признаки интоксикации.

отравления
кафе
Сахалин
Южно-Сахалинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это уже страшно»: жена Маклакова резко ответила на слухи о здоровье актера
«Конкурентный результат»: Энберт оценил прокат Петросян на Олимпиаде-2026
Mash: прапорщик Шматко из «Солдат» остался без съемок из-за одной проблемы
Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой
В Минцифре анонсировали ответ Starlink
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Слуцкий призвал провести «исторический ликбез» для Киева
Журова возмутилась ОИ после отказа дарить россиянам смартфоны
Стало известно о закрытии российского мессенджера
Захарова объяснила Польше, кто кому должен платить репарации
В Госдуме объяснили, как изменятся условия снятия средств по ПДС
Почему не работает Telegram сегодня, 18 февраля: замедление, разблокировка
Москвичей предупредили о снежном коллапсе
PR-менеджер Седоковой отреагировала на иск к певице из-за Яниса Тиммы
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 февраля
Врачи перечислили положительные эффекты регулярной ходьбы
Адвокат рассказал, с какими заболеваниями не возьмут в армию
Авиапарк президента США получит новую окраску
Девятиклассник пришел в школу с пистолетом и объяснил свой поступок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.