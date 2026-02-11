Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:11

Водитель легковушки сбил восьмилетнего мальчика в Рязани

В Рязани 34-летний местный житель за рулем Lada Largus сбил восьмилетнего мальчика, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Авария произошла на улице Дзержинского возле дома № 16А.

По данным правоохранителей, мужчина совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшему в результате ДТП мальчику оказали медицинскую помощь.

Ранее в Москве водитель за рулем Lexus устроил массовое ДТП при попытке скрыться от полиции. Автомобиль протаранил не менее 14 машин. Виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

До этого в Клепиковском районе Рязанской области в результате столкновения грузовиков травмировался 49-летний водитель Hongyan. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

дети
ДТП
аварии
Рязань
