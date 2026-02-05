Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:52

Житель Рязани травмировался в результате столкновения большегрузов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Клепиковском районе Рязанской области в результате столкновения грузовиков травмировался 49-летний водитель Hongyan, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

ДТП произошло на 470-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По данным правоохранителей, 54-летний житель города Рыбное за рулем грузовика JAC врезался в автомобиль Hongyan.

Ранее в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием детей двух и четырех лет. По данным правоохранителей, на 447-м км автодороги Вологда — Тихвин — Кола столкнулись две иномарки.

До этого в Омске на пересечении улиц Взлетной и Крупской произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого водитель одной из них вылетел на дорогу. Водитель Lada Priora черного цвета проигнорировал правила дорожного движения и совершил поворот налево, что и стало причиной аварии.

