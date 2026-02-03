Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:03

В Омске водитель легковушки устроил ДТП и вылетел из машины

В Омске на пересечении улиц Взлетной и Крупской произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого водитель одной из них вылетел на дорогу, сообщает NGS55.RU. Водитель Lada Priora черного цвета проигнорировал правила дорожного движения и совершил поворот налево, что и стало причиной аварии.

В пресс-службе ГИБДД по Омской области сообщили, что авария произошла в 11:50 утра и в ней никто не пострадал, не считая водителя «Лады», который отделался легким испугом. В отношении него было возбуждено административное дело за нарушение правил проезда перекрестка.

Водитель Lada не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Toyota и допустил с ним столкновение. После этого произошло столкновение с еще одним автомобилем, — добавили в ведомстве.

Ранее пятеро детей и один взрослый погибли, и еще шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По информации оперативных службы, всего в автобусе находились 13 человек, в том числе 11 подростков. На помощь пострадавшим вылетели два борта санитарной авиации.

