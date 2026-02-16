Депутатов крупного российского города осудили за фиктивного помощника

Центральный районный суд Омска вынес приговор по делу о мошенничестве, в котором замешаны действующий депутат горсовета Инна Жицкая (Гомолко) и бывший депутат Заксобрания Дарья Бикмаева, сообщили в пресс-службе судов региона. Уголовное дело в отношении парламентариев, а также экс-помощника Бикмаевой Евгения Толстопятова рассматривалось в суде с лета 2025 года.

По данным следствия, с октября 2021-го по декабрь 2023 года фигуранты похитили более 1,8 млн рублей из фонда оплаты труда регионального парламента. Схема была простой: женщины, пользуясь своим служебным положением, фиктивно устроили Толстопятова помощником Бикмаевой. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что на самом деле мужчина не выполнял никакой работы, а полученные деньги делились между сообщниками.

На заседаниях суда Бикмаева полностью признала свою вину, а Жицкая и Толстопятов нет. Суд признал всех троих виновными в особо крупном мошенничестве. Жицкая получила 3,5 года условно, штраф в 150 тыс. рублей и запрет на два года работать в органах власти. Бикмаева приговорена к трем годам условно и такому же запрету на госслужбе. Толстопятову дали три года условно и штраф 100 тыс. рублей. Также суд удовлетворил иск Заксобрания Омской области и постановил взыскать с фигурантов всю сумму ущерба.

