Руководству «Русагро» предъявлено обвинение в легализации 86 млрд рублей

Суд закончил расследование дела против основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова, сообщила газета «Ведомости». В итоговом обвинении фигурируют статьи о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации доходов, а сумма ущерба достигла 86 млрд рублей.

Следствие считает, что фигуранты похитили активы холдинга «Солнечные продукты», выкупив его акции по номиналу в €1 и искусственно создав условия для банкротства. По версии суда, Мошкович и Басов осознавали реальную рыночную стоимость акций «Квартлинка» в размере более 50 млрд рублей, но намеренно приобрели их по заниженной цене. После захвата контроля предприниматели выкупили долги холдинга и организовали предъявление требований о досрочном погашении кредитов, оставив без выплат 18 сторонних кредиторов.

Кроме того, Мошковичу вменяют дачу взятки элитным карабином бывшему тамбовскому вице-губернатору. Сейчас фигуранты, категорически отрицающие вину, приступают к ознакомлению с материалами дела. После этого процесс перейдет в суд, где к обвиняемым уже заявлены гражданские иски на рекордные суммы.

В 2006–2014 гг. Мошкович был сенатором от Белгородской области, затем вернулся в бизнес. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из богатейших чиновников, он занял 13-е место рейтинга.

Ранее суд арестовал главу межрегионального управления Россельхознадзора в Приморском крае, его подозревают в получении и дачи взяток в размере 1,8 млн рублей. За деньги фигуранты получали фитосанитарные сертификаты на экспортируемые партии растительной продукции.