Суд заключил под стражу главу управления Россельхознадзора за взятки Глава управления Россельхознадзора в Приморье арестован по делу о взятках

Глава межрегионального управления Россельхознадзора в Приморском крае помещен под стражу по уголовному делу о получении и даче взятки в размере 1,8 млн рублей, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, мера продлится два месяца. Взятки помогали фигурантам получать фитосанитарные сертификаты на экспортируемые партии растительной продукции.

С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерия А. по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Как передает пресс-служба Следственного комитета России, фигуранты дела организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам. По версии следствия, соответствующие преступления совершались в период с 2021-го по 2024 год.