Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске

В Новосибирске выявили свыше 18 тонн свежих помидоров из Узбекистана, зараженных вирусом, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на Россельхознадзор. Угрозу подтвердил лабораторный анализ, проведенный в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Уточняется, что партия овощей, перевозившаяся автотранспортом, имела фитосанитарный сертификат. Однако при досмотре в ней обнаружили коричневую морщинистость плодов, что указывало на испорченность.
Всю продукцию признали представляющей высокий фитосанитарный риск. В конце января 2026 года надзорное ведомство получило официальное уведомление о возврате партии томатов отправителю в Узбекистан.
Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны.