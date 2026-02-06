Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 15:47

Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новосибирске выявили свыше 18 тонн свежих помидоров из Узбекистана, зараженных вирусом, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на Россельхознадзор. Угрозу подтвердил лабораторный анализ, проведенный в Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Уточняется, что партия овощей, перевозившаяся автотранспортом, имела фитосанитарный сертификат. Однако при досмотре в ней обнаружили коричневую морщинистость плодов, что указывало на испорченность.

Всю продукцию признали представляющей высокий фитосанитарный риск. В конце января 2026 года надзорное ведомство получило официальное уведомление о возврате партии томатов отправителю в Узбекистан.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны.

Новосибирск
Россельхознадзор
продукты
регионы
