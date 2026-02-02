Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:31

Спасатели вылетели на место ДТП с детьми под Красноярском

Два борта санавиации вылетели для помощи пострадавшим в ДТП в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два борта санитарной авиации вылетели из Красноярска для оказания помощи пострадавшим в ДТП на трассе в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Авария с участием автобуса и грузовика произошла на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Из Красноярска вылетели два борта санавиации: реаниматолог, плюс нейрохирург в Бородино, реаниматолог в Канск. Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в оперативном режиме, — уточнили в минздраве.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Еще четыре человека госпитализированы. Водитель грузовика Iveco буксировал модульный дом, который отцепился от прицепа и выехал на встречную полосу. В автобусе находилось 13 человек, из них 11 детей.

Ранее на трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное ДТП, в котором погибла двухмесячная девочка. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, врезался в остановившийся для очистки от снега бензовоз.

ДТП
дети
Красноярский край
спасатели
