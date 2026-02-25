В Турции потерпел крушение истребитель F-16

Истребитель F-16 разбился в турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета, сообщает Yeni Akit. Журналисты добавили, что воздушное судно принадлежало 9-й главной авиабазе страны, пилот погиб.

Уточняется, что самолет потерпел крушение около 00:50 мск. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования родным погибшего. К месту крушения были направлены спасательные команды, началось расследование причин катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек, включая заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. Воздушное судно, вылетевшее из Мумбаи, разбилось недалеко от аэропорта Барамати при попытке совершить посадку.

До этого в поселке Джанаталап в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond. Воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 2 февраля, около 10:40 мск. Жертвами крушения стали три человека. Ими оказались пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.