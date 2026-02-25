Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 03:08

В Турции потерпел крушение истребитель F-16

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Истребитель F-16 разбился в турецком городе Балыкесир при выполнении планового полета, сообщает Yeni Akit. Журналисты добавили, что воздушное судно принадлежало 9-й главной авиабазе страны, пилот погиб.

Уточняется, что самолет потерпел крушение около 00:50 мск. Глава Балыкесира Исмаил Устаоглу выразил соболезнования родным погибшего. К месту крушения были направлены спасательные команды, началось расследование причин катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек, включая заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. Воздушное судно, вылетевшее из Мумбаи, разбилось недалеко от аэропорта Барамати при попытке совершить посадку.

До этого в поселке Джанаталап в Орске потерпел крушение учебный самолет Diamond. Воздушное судно пропало с радаров в понедельник, 2 февраля, около 10:40 мск. Жертвами крушения стали три человека. Ими оказались пилот и двое курсантов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Турция
истребители
F-16
крушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, сколько могут продлиться бои за Славянск и Краматорск
Продадут за крипту родную мать: почему наемники раскроют РФ все секреты ВСУ
Замглавы МИД Украины попыталась оспорить национальность Небензи
Целый район одного из крупнейших городов в России остался без света
Над Тульской областью сбили несколько беспилотников ВСУ
На Западе рассказали о волнении на Украине из-за референдума
В России вспыхнул бум увольнений из-за выгораний
Известного шахматиста обвинили в уклонении от обязанностей иноагента
Учитель обществознания ответил на идею убрать предмет из программы 8-го класса
Целую деревню в Белоруссии выставили на продажу по цене нового автомобиля
В Турции потерпел крушение истребитель F-16
Все тайные бункеры Зеленского: сколько их, где прячется президент Украины
В СФ отреагировали на возможную передачу Киеву ядерного оружия
Американские стелс-истребители прибыли на базу в Израиле
В США хотели обнародовать правду об НЛО, но архивы таинственно исчезли
«Буде-Глимт» с Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов
В Петербурге неизвестный трижды ударил ножом в спину прохожего в ТЦ
Трамп раскрыл желания Ирана по поводу ядерного оружия
Британия намертво вцепилась в Украину и не пускает ее в ЕС: что случилось
Калужский аэропорт остановил обслуживание рейсов
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.