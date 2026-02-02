Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске

Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске При крушении легкомоторного самолета в Орске погибли три человека

Жертвами крушения легкомоторного самолета в Орске стали три человека, сообщает Telegram-канал «112». Речь идет о воздушном судне производства Diamond Aircraft. На борту находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот.

Крушение самолета в Орске произошло в этот понедельник, 2 февраля. Он разбился в поселке Джанаталап. Воздушное судно пропало с радаров около 10:40 мск. На место крушения выехали сотрудники экстренных служб.

