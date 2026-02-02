Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:39

Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске

При крушении легкомоторного самолета в Орске погибли три человека

Фото: Xinhua/Global Look Press
Жертвами крушения легкомоторного самолета в Орске стали три человека, сообщает Telegram-канал «112». Речь идет о воздушном судне производства Diamond Aircraft. На борту находились курсанты Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и пилот.

Крушение самолета в Орске произошло в этот понедельник, 2 февраля. Он разбился в поселке Джанаталап. Воздушное судно пропало с радаров около 10:40 мск. На место крушения выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа, унесшая жизни 15 человек. Самолет местной авиакомпании Satena, выполнявший внутренний рейс, потерял связь с диспетчерами и разбился в горной местности, на борту воздушного судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

До этого на Северном острове Новой Зеландии произошла авиационная катастрофа с гибелью людей. Инцидент произошел в 40 километрах к северу от столицы страны, Веллингтона. Небольшой вертолет потерпел крушение в малонаселенном районе — пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли.

