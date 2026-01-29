«Никто не выжил»: в Колумбии разбился самолет с депутатами на борту

«Никто не выжил»: в Колумбии разбился самолет с депутатами на борту Noticias Caracol: самолет с 13 пассажирами и членами экипажа разбился в Колумбии

В Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа, унесшая жизни 15 человек. Самолет местной авиакомпании Satena, выполнявший внутренний рейс, потерял связь с диспетчерами и разбился в горной местности, на борту воздушного судна находились 13 пассажиров и два члена экипажа, сообщает телеканал Noticias Caracol.

Никто не выжил, — уточняется в сообщении.

Воздушное судно Beechcraft 1900D с регистрационным номером HK4709 выполняло рейс NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья. Последний сеанс связи с экипажем был зафиксирован 28 января в 19:54 по московскому времени. После пропажи связи авиакомпания Satena активировала протокол чрезвычайной ситуации, а к поискам подключились Центр управления Воздушно-космических сил и Управление гражданской авиации Колумбии.

Обломки самолета были обнаружены спасателями в труднодоступной горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен в департаменте Северный Сантандер. Операцию по поиску осложняли сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия.

Среди погибших на борту находились депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, кандидат в депутаты Карлос Сальседо, а также бывший член муниципального совета города Оканья Хуан Давид Пачеко со своей супругой. Причины катастрофы будут выясняться в ходе расследования, которое, предположительно, начнут компетентные органы Колумбии.

Ранее сообщалось, что в Индии в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек, включая заместителя министра штата Махараштра и главу партии NCP Аджита Павара. Воздушное судно, вылетевшее из Мумбаи, разбилось недалеко от аэропорта Барамати при попытке совершить посадку.