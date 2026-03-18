Как в Стамбуле: готовим рассыпчатый пилав с курицей и специями

Многие относятся к булгуру как к скучной диетической крупе, которую варят на воде и подают без всякой фантазии. Но те, кто путешествовал по Турции или Ливану, знают, что настоящий пилав — это отдельное блюдо со своим характером, способное затмить и мясо, и овощи. Булгур впитывает ароматы как губка, и если уделить ему должное внимание, он раскроется так, что вы навсегда забудете о привычном рисе или гречке.

Начните с курицы. Возьмите два куриных бедра без кости или одно филе, нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла до золотистой корочки. Не нужно доводить до полной готовности, достаточно, чтобы мясо схватилось снаружи и отдало жир в сковороду. Выньте курицу шумовкой и отложите в сторону, а в оставшемся масле спассеруйте крупно нарезанную луковицу и одну морковь, натертую крупной соломкой. Лук должен стать прозрачным и слегка карамелизованным.

Теперь самое время для булгура. Один стакан крупы всыпьте в сковороду и, постоянно помешивая, прогревайте его минуты 2-3, пока он не впитает масло и не начнет издавать легкий ореховый аромат. Это ключевой этап: именно обжарка придает булгуру ту самую глубину вкуса, которой лишена просто отварная крупа. Добавьте чайную ложку зиры, половину чайной ложки куркумы для цвета и щепотку острого перца.

Верните в сковороду курицу, налейте два стакана горячего куриного бульона или воды, посолите по вкусу. Когда закипит, убавьте огонь, накройте крышкой и забудьте о пилаве минут на 20. За это время булгур впитает всю жидкость, станет рассыпчатым, а курица дойдет до готовности в пару. Выключите огонь, укутайте сковороду полотенцем и дайте настояться еще 10 минут. Перед подачей сбрызните пилав лимонным соком и посыпьте свежей мятой или кинзой. Это блюдо самодостаточно, но особенно хорошо идет с йогуртом, смешанным с толченым чесноком, — восточная классика работает безотказно.

Совет: если хотите сделать пилав праздничным, добавьте в него горсть нута, заранее отваренного или консервированного, и горсть обжаренного миндаля или кедровых орешков.

Пищевая ценность на порцию (примерно 300 г): Калорийность: 385 ккал. Белки: 22 г, Жиры: 15 г, Углеводы: 38 г.

