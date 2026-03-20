Вкуснее мяса! 3 лучших рецепта зразов для ленивого ужина: просто и быстро

Зразы — идеальный ленивый ужин или обед. Простые ингредиенты, минимум затрат и при этом полноценное горячее блюдо с начинкой внутри. Основа — картофельное тесто, а дальше можно экспериментировать: грибы, мясо, сыр или даже остатки ужина из холодильника. В этой подборке — три удачных варианта: от классики до современной версии с сюрпризом внутри.

Картофельные зразы с грибами — нежные, сочные и с хрустящей корочкой

Этот рецепт — эталон домашней кухни.

Начните с начинки. Мелко нарежьте 300 г шампиньонов или лесных грибов. Разогрейте 2 ст. л. растительного масла, обжарьте мелко нарезанную луковицу до прозрачности, затем добавьте грибы. Готовьте до испарения жидкости и легкой румяности. Посолите, поперчите, вмешайте рубленый укроп и остудите.

Для идеальной основы отварите 1 кг картофеля, обязательно подогрейте его на слабом огне после слива воды и разомните горячим. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец. Перемешайте до мягкого теста и дайте немного остыть.

Чтобы зразы держали форму как в ресторане, подержите сформированные котлетки в холодильнике 30 минут перед жаркой — это зафиксирует крахмал.

Смочите руки водой, сделайте лепешки, в серединку каждой положите начинку. Защипните края и придайте форму овальных котлет. Обваляйте в муке или сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом, обжаривайте зразы по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите на бумажное полотенце.

Совет: охладите сформированные зразы в холодильнике 20–30 минут — так они будут лучше держать форму.

Рецепт зразов с грибами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Картофельные зразы «Проще некуда» — быстрый ужин из пюре

Лучшее решение, когда нужно быстро накормить семью, используя то, что есть в холодильнике. Рецепт идеально подходит для использования вчерашнего пюре.

Разомните 8–10 картофелин в плотную массу, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки и щепотку соли. Если пюре слишком жидкое (например, в нем много молока), добавьте ложку крахмала — он свяжет лишнюю влагу лучше муки. В качестве начинки используйте обжаренный лук с вареным яйцом или мелко нарезанную сосиску. Лепите влажными руками, панируйте в муке и обжаривайте по 3–4 минуты до румяности.

Совет: если тесто получилось слишком мягким, вмешайте немного муки или крахмала — это быстро исправит текстуру.

Зразы с жидкой серединкой: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Зразы-пятиминутки с жидким центром — эффектная подача

Рецепт для тех, кто хочет удивить гостей.

Вместо обычного отварного картофеля используйте картофель в мундире — в нем больше натурального крахмала, что позволяет тесту быть эластичным без лишней муки. Очистите 1 кг картофеля, разомните и добавьте 1 желток и 50 г тертого сыра (например, пармезана). Перемешайте до однородности.

Для начинки мелко нарежьте ветчину и соленый огурец. Подготовьте кусочки моцареллы или другого плавкого сыра.

Сформируйте лепешку, выложите немного ветчины с огурцом и обязательно добавьте кусочек сыра. Аккуратно закройте края, придайте форму котлеты и обваляйте в муке.

Обжаривайте на сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Внутри сыр расплавится и превратится в нежный соус.

Совет: для более хрустящей текстуры используйте панировку из сухарей или крупных овсяных хлопьев.

Зразы хороши тем, что их легко приготовить и адаптировать под ваши предпочтения. Сегодня — классика с грибами, завтра — быстрый ужин из остатков, а послезавтра — эффектное блюдо с тягучей начинкой.

Посмотрите подборку татарской выпечки у нас на сайте.