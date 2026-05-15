15 мая 2026 в 11:30

Обернула сосиски и в духовку — через 20 минут подаю хрустящие пицца-коконы: вкусно и просто

Это гениально простой рецепт быстрых мини-пицц для тех, кто любит сытную выпечку с начинкой, но не хочет возиться с дрожжевым тестом и соусом. Никакой раскатки — просто нарезал тесто полосками, обмотал сосиску с сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоистые «коконы» с золотистой корочкой и невероятно сочной тягучей начинкой из расплавленного сыра и ароматных сосисок.

Сыр плавится внутри, создавая приятную тянущуюся текстуру, а слоеное тесто становится невесомым и хрустящим. Они напоминают мини-пиццу в форме рулетика, но готовятся в разы быстрее и проще. Идеальны для завтрака с чашкой кофе, для перекуса на работе или как горячая закуска к пиву. Готовятся из доступных продуктов, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г, бездрожжевого или дрожжевого), 6–8 сосисок, 150 г твердого сыра, 1 яйцо для смазывания, кетчуп или томатный соус по желанию. Тесто разморозьте, слегка раскатайте, нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Сосиски очистите от пленки, сыр натрите на крупной терке. Каждую сосиску обмажьте тонким слоем кетчупа, посыпьте сыром. Оберните сосиску полоской теста по спирали или просто обмотайте, оставляя небольшие промежутки. Выложите на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

3 лучших рецепта чебуреков: татарский янтык, диетический и самый быстрый
рецепт
сосиски
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
