Не только окрошка: 3 быстрых холодных супа со свеклой, томатами и огурцами

Когда за окном +30 °С, хочется чего-то холодного. Окрошка — классический выбор, но и она приедается. Выход есть! Собрали рецепты трех холодных супов из разных уголков мира, которые спасут вас от жары и голода. Русский холодник со свеклой, испанский гаспачо с томатами и болгарский таратор с хрустящими огурцами. Попробуйте повторить!

Советы для идеальных холодных супов

Все холодные супы становятся вкуснее на второй день, когда овощи пропитываются заправкой. Храните их в закрытой посуде в холодильнике до двух суток. Но помните: перед второй подачей энергично перемешайте, потому что все оседает на дно.

Рецепт № 1: холодник по классическому русскому рецепту

Холодник — это яркий, насыщенный суп, который ценят за простоту приготовления, аромат зелени, приятную кислинку и прекрасный малиновый цвет благодаря свекле. В России, Беларуси и Литве его готовят в конце весны или в начале лета, когда появляется молодая свекла и зеленый лук

Отварите 300 г свеклы в мундире до мягкости, остудите и натрите на крупной терке. Два свежих огурца нарежьте мелкой соломкой. Три вареных яйца порубите кубиками. Пучок зеленого лука и укропа мелко нарежьте. Смешайте все в большой миске. Залейте литром холодного кефира, добавьте щепотку соли и сок половины лимона. Перемешайте. Уберите в холодильник на час — дайте вкусам подружиться. Подавайте с ложкой сметаны и ломтиком черного хлеба.

Совет: чтобы свекла не окрасила все в бордовый раньше времени, натрите ее в отдельную миску и смешайте с лимонным соком — кислота зафиксирует цвет. А если любите погуще, добавьте пару отварных картофелин кубиками.

Простые рецепты холодных супов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: гаспачо — томатный и яркий

Гаспачо — настоящая гастрономическая визитная карточка Андалусии. Этот освежающий суп не требует варки, содержит только свежие овощи и невероятно прост в приготовлении

4 крупных помидора ошпарьте кипятком и снимите кожицу. Добавьте к ним один огурец, один болгарский перец, половину луковицы, два зубчика чеснока и 2 ст. ложки оливкового масла. Влейте 2 ст. ложки винного уксуса и 100 мл томатного сока. Взбейте все блендером до состояния жидкого пюре. Посолите, поперчите. Протрите через сито, если хотите совсем шелковистую текстуру. Охладите 2–3 часа в холодильнике. Подавайте с кубиками льда, рубленой петрушкой и гренками из белого хлеба.

Совет: самые вкусные помидоры для гаспачо — переспелые и мягкие. Они самые сладкие. Если суп получился слишком густым, не лейте воду — добавьте еще томатного сока или немного оливкового масла.

Рецепт № 3: таратор — готов за 20 минут

Таратор — это традиционный болгарский холодный суп, который особенно популярен в Болгарии и Северной Македонии. Основу блюда составляет натуральный йогурт, а овощи и орехи придают ему неповторимый вкус и питательность.

Натрите на крупной терке 3 свежих огурца. Мелко порубите пучок укропа и перья зеленого лука. Раздавите 2 зубчика чеснока. Смешайте все в миске. Залейте 500 мл холодного кефира или натурального йогурта. Добавьте 2 ст. ложки оливкового масла, сок половины лимона, соль и перец по вкусу. Перемешайте и охладите 15 минут в холодильнике. Перед подачей раскрошите в тарелку горсть грецких орехов. Таратор можно есть ложкой или пить из стакана — он одинаково хорош в любом виде.

Совет: чтобы таратор был гуще и сытнее, добавьте в него мелко нарезанный редис или сладкий перец. В Болгарии, кстати, суп часто подают с кубиками льда прямо в тарелке.

